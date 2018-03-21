Отсутствие представителя Великобритании на брифинге МИД для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ на поставленные Лондоном вопросы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы», - сказал он.

При этом в целом такую ситуацию, по мнению представителя Кремля, должны оценивать в самом внешнеполитическом ведомстве. «Это, конечно, надо спрашивать в МИД. Не совсем верно с моей стороны что-либо говорить», - добавил он.

Ранее стало известно, что посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет принимать участия во встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.