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Правоохранители установили женщину, которая вечером во вторник, 20 марта, совершила ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады.

Злоумышленницей оказалась жительница одного из сел Киевской области, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Вчера вечером в дежурную часть Печерского управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады Украины заминировано. Сотрудники управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции – прилегающую территорию. При осмотре взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

«39-летняя жительница Киевской звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», - сообщили в полиции.

Кроме того, известно, что злоумышленница не впервые звонит в полицию с ложными сообщениями, раньше она придумывала информацию о других преступлениях, в основном – кражах, за что ее привлекали к административной ответственности.

За ложное сообщение о заминировании ВРУ женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.
ForUm

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