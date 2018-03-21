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Президент России Владимир Путин направил представителей своей страны, чтобы изменить международные антидопинговые правила, которые с 2015 года усложнили или сделали невозможным участие российских спортсменов в главных мировых спортивных событиях.

Путин заявил 20 марта на встрече с российскими паралимпийцами, что министерство иностранных дел должно попробовать изменить базовый договор, лежащий в основе антидопинговой работы во всем мире, передает Радио Свобода.

Он также в очередной раз опроверг, что российское государство поддерживало программу употребление спортсменами допинга с последующим сокрытием такой практики.

По решению Международного паралимпийского комитета российские представители на прошлой неделе соревновались в Пхенчхане как «нейтральные паралимпийские спортсмены», а не российская сборная. Похожий статус россияне имели и на Олимпиаде в феврале – они выступали без национальной символики, единственным знаком, указывающим на страну, была надпись «Олимпийские атлеты из России».

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам, которые не замешаны в допинговых скандалах, выступить  в качестве нейтральных атлетов.  

На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, однако после серии недавних разоблачений российских спортсменов и аннулирования их результатов отечественная команда лишилась первого места.

 
ForUm

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