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Рассмотрение дела украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников Сущенко может быть освобожден. Об этом в интервью Радио Свобода заявил адвокат украинца Марк Фейгин.

«12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае», - сказал Фейгин.

Он также сообщил, что в марте Сущенко «передали часть писем с цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца».

Московский городской суд 20 марта признал законным продление до 30 марта срока ареста украинскому журналисту Роману Сущенко. Апелляционная жалоба защиты была отклонена.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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