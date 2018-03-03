В пятницу, 2 марта, на 79-м году жизни умер отец незаконно заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко –Владимир Поликарпович.
Об этом сообщила Анжелика Сущенко в Facebook.
«Не дождался отец сына... не выдержало сердце.... Вечная память....», - написала жена Романа Сущенко.
Он тяжело воспринял новость о задержании сына, но до последнего вздоха искренне болел и боролся за возвращение Романа домой, очень ожидал увидеть его, но, к сожалению, не дождался.
9 января Владимиру Поликарповичу исполнилось 78 лет.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.
По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.
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