Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта.



Это решение принял судья Мосгорсуда, таким образом отклонив апелляцию адвоката Марка Фейгина, сообщает УНИАН.

«Постановление Московского городского суда от 24 января 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - говорится в решении.

Конвой запретил общаться с Сущенко, но на вопрос о самочувствии Роман жестами показал, что все нормально. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как заявил Фейгин, шансов на принятие положительного для Сущенко решения было «ноль», но защита соблюдает процедуры, чтобы была возможность подать материалы в Европейский суд по правам человека. «Если мы пропускаем обжалование, это основание для российской стороны заявить, что если не обжаловали, значит - согласны с решением. Именно поэтому мы обжалуем все», - сказал адвокат.

По его словам, в этом смысле «даже выглядящая ритуальной процессуальная процедура необходима, чтобы соблюсти для обжалования в международных инстанциях».

Как сообщил Фейгин, защита предлагала заменить содержание Сущенко под стражей на домашний арест в гостевом доме при Посольстве Украины в РФ.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование дела Сущенко.

24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.