также в разделеОбщество
Глава Объединенных сил рассказал, от кого получил деньги из Крыма 11
Савченко заявила, что на Банковой приказали ее убить 15
САП: Холодницкий работает в обычном режиме 12
Савченко советовали отравить Раду газом 24
СБУ заблокировала канал поставок авто боевикам 14
«Бабах»! В сети опубликовано видео с пугающей Савченко 51
Холодницкий может подать в отставку 48
Рубану сообщили о новом подозрении 89
Апелляционный суд оставил Рубана под стражей 26
РФ начала в Крыму военные учения 37
В «Новой почте» заявляют, что ГПУ не нашла у них нарушений 29
19 марта. Картина дня 59
СБУ заблокировала пропаганду «Житомирской народной республики» 105
Украина призвала ООН не закрывать глаза на российское оружие на Донбассе 43
Луценко назвал причины обысков на «Новой почте» 76
Население Украины сократилось на 21,5 тысячи человек 54
ГПУ просит Интерпол объявить Тюрина в международный розыск 108
Дефицит госбюджета-2017 составил 47,9 миллиарда 39

Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта.

Это решение принял судья Мосгорсуда, таким образом отклонив апелляцию адвоката Марка Фейгина, сообщает УНИАН.

«Постановление Московского городского суда от 24 января 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - говорится в решении.

Конвой запретил общаться с Сущенко, но на вопрос о самочувствии Роман жестами показал, что все нормально. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как заявил Фейгин, шансов на принятие положительного для Сущенко решения было «ноль», но защита соблюдает процедуры, чтобы была возможность подать материалы в Европейский суд по правам человека. «Если мы пропускаем обжалование, это основание для российской стороны заявить, что если не обжаловали, значит - согласны с решением. Именно поэтому мы обжалуем все», - сказал адвокат.

По его словам, в этом смысле «даже выглядящая ритуальной процессуальная процедура необходима, чтобы соблюсти для обжалования в международных инстанциях».

Как сообщил Фейгин, защита предлагала заменить содержание Сущенко под стражей на домашний арест в гостевом доме при Посольстве Украины в РФ.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование дела Сущенко.

24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги