В одной из общеобразовательных школ Мирнограда на уроке физкультуры погиб школьник, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
ЧП случилось 20 марта примерно в 14:00. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского горсовета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо.
Медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика и доставили тело в терапевтическое отделение больницы.
Также установлено, что у него было диагностировано тяжелое заболевание – злокачественная феохромоцитома 3 категории.
В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.
Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой «естественная смерть»).
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