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Посол Молдовы в России Андрей Негуца, отозванный на неопределенный срок в декабре 2017 года, возвращается в Москву.

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский по итогам встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным, передает Укринформ.

«Общеизвестно, что молдовско-российские отношения проходят непростой период. К сожалению, накопилось много проблем, которые ждут своего решения. Во время встречи с Карасиным обратил особое внимание на необходимость преодоления существующих проблем, в том числе недопустимости в будущем преследования официальных лиц Молдовы, находящихся по служебным делам в России», - отметил Ульяновский.

По его словам, стороны обсудили и необходимость активизации двухстороннего диалога по вопросу расследования факта отмывания российских финансовых средств с использованием банковских структур Молдовы.

Как сообщал ForUm, в декабре 2017 посол Андрей Негуца был отозван в Кишинев на неопределенный срок в связи с непрекращающимся преследованием молдавских официальных лиц, находящихся в командировках на территории России.
ForUm

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