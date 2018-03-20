Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал манипуляцией последние заявления главы МИД Венгрии.

«Венгрия манипулирует, поскольку: правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода (по закону об образовании, - ред.) до 2023 года; Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений», - написал он в Twitter.

Угорщина маніпулює, оскільки:

1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;

2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.

Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 марта 2018 г.





роме того, комментируя протест Венгрии против размещения в Берегово батальона украинских военных, Боднар отметил, что «своими заявлениями Венгрия играет на руку России».

Своїми заявами Угорщина грає на руку Росії. Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів https://t.co/shgwsXWsTd — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 20 марта 2018 г.





«Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов», - отметил замминистра.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.