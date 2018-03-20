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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал манипуляцией последние заявления главы МИД Венгрии.

«Венгрия манипулирует, поскольку: правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода (по закону об образовании, - ред.) до 2023 года; Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений», - написал он в Twitter.

 


 

 

роме того, комментируя протест Венгрии против размещения в Берегово батальона украинских военных, Боднар отметил, что «своими заявлениями Венгрия играет на руку России».

 


 

 

«Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов», - отметил замминистра.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.
ForUm

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