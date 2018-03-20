Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.

Как говорится на сайте венгерского МИД, об этом Сийярто заявил сегодня в Брюсселе журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, передает УНИАН.

Он сообщил, что на встрече европейских министров выразил обеспокоенность относительно намерения Украины «передислоцировать батальон от около 800 до одной тысячи солдат с востока в город Берегово», в котором проживает больше всего венгров.

По словам главы МИД Венгрии, «даже еще большее беспокойство вызывает причина этого мероприятия, о чем венгерской стороне пояснило Министерство обороны Украины, как необходимость ввиду угрозы территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», - подчеркнул Сийярто.

Напомним, ранее в Берегово размещался 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк, воинскую часть расформировали в 2003 году.

9 февраля на пленарном заседании сессии Городского совета Берегово обсуждалось размещение одного из подразделений 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады на территории города.