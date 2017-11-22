Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого госпитализировали в связи с резким увеличением уровня сахара в крови и скачком давления. Об этом он сказал Украинской правде.

Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией. Сейчас состояние нормализовалось, поэтому руководитель САП обещает вернуться на работу в понедельник.

Ранее СМИ сообщили, что Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.