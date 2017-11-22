Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий госпитализирован в больницу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Все, что можем сказать по этому поводу, – руководитель САП в больнице», - сообщили в САП.

В пресс-службе также сообщили, что не знают, с каким диагнозом и в какую именно больницу госпитализирован Холодницкий.

В то же время Insider со ссылкой на источники сообщает, что Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт. По их словам, его отвезли в больницу вечером во вторник, 21 ноября. Сейчас он находится в одном из медучреждений в предынфарктном состоянии.



В то же время, глава САП направил антикоррупционному комитету ВР письмо с объяснением, почему он не может присутствовать на заседании комитета 22 ноября. В письме говорится о том, что он не может принять участие в заседании «в связи с необходимостью решения неотложных рабочих вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры».





