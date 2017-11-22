также в разделеОбщество
ОБСЕ: Вооруженные люди продолжать находиться в Луганске
Хроническое переутомление и тахикардия: Холодницкий подтвердил, что попал в больницу 5
В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатита 17
В Польше обломками памятника бойцам УПА вымостили дорогу 12
Медведчук: Переговоры по осужденным в РФ украинцам ведутся непрерывно 10
Оксана Марченко о сожженном баннере: Обязательно помолюсь об этих людях 28
Провал проверки e-деклараций: Украина может не получить от ЕС €600 миллионов 17
Геращенко: Среди заложников в ОРДЛО – 10 женщин 20
Тернопольский депутат избил женщину-полицейского 27
Макса Коржа таки не пустили в Украину 23
РосСМИ сообщают об аресте всех сотрудников прокуратуры «ЛНР» 127
Сытник заявил, что не нарушал закон при общении с журналистами 17
СМИ: В Луганске арестовывают людей, приближенных Плотницкому 172
«Переворот в «ЛНР»: ВСУ привели в готовность резервы 87
Мингарелли назвал Украину двигателем Восточного партнерства 30
Корчак: Соломатина незаконно хранит документы НАБУ 25
СМИ: В Луганске боевики штурмовали здание «генпрокуратуры» 142
СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из РФ 31

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий госпитализирован в больницу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Все, что можем сказать по этому поводу, – руководитель САП в больнице», - сообщили в САП.

В пресс-службе также сообщили, что не знают, с каким диагнозом и в какую именно больницу госпитализирован Холодницкий.

В то же время Insider со ссылкой на источники сообщает, что Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт. По их словам, его отвезли в больницу вечером во вторник, 21 ноября. Сейчас он находится в одном из медучреждений в предынфарктном состоянии.

В то же время, глава САП направил антикоррупционному комитету ВР письмо с объяснением, почему он не может присутствовать на заседании комитета 22 ноября. В письме говорится о том, что он не может принять участие в заседании «в связи с необходимостью решения неотложных рабочих вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры».



 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги