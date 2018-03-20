Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Черниговской области, на хищении оборудования, снятого с военной бронированной техники.

По данным пресс-центра СБУ, старший сержант, осуществляя разукомплектование танков «Булат», присваивал элементы навесной динамической защиты, с целью их дальнейшего сбыта. Оборудование предназначено для повышения защищенности боевых машин в случае попадания снаряда.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории военного городка при попытке реализации более тридцати элементов динамической защиты за одиннадцать тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.