также в разделеОбщество
Адвокат российских ГРУшников хотел «войти» в дело Рубана 6
Бакулина вызвали к следователю 12
Дело Волошина: В НАБУ заявили о предотвращении хищений в Николаевском аэропорту 28
НАБУ открыло материалы дела экс-прокурора Суса 13
Синоптики предупредили украинцев о сильном снеге и метелях 59
Украинская платежная система обслуживала оккупированные территории 46
Следствие рассматривает 5 версий гибели Волошина 42
СМИ: В кабинете Холодницкого нашли «жучок» 33
Из Украины второй раз за полгода выдворили «Профессора» 39
В обменниках подешевели доллар и евро 32
Глава Объединенных сил рассказал, от кого получил деньги из Крыма 57
Савченко заявила, что на Банковой приказали ее убить 98
САП: Холодницкий работает в обычном режиме 35
Савченко советовали отравить Раду газом 77
Московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко 28
СБУ заблокировала канал поставок авто боевикам 33
«Бабах»! В сети опубликовано видео с пугающей Савченко 82
Холодницкий может подать в отставку 70

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Черниговской области, на хищении оборудования, снятого с военной бронированной техники.

По данным пресс-центра СБУ, старший сержант, осуществляя разукомплектование танков «Булат», присваивал элементы навесной динамической защиты, с целью их дальнейшего сбыта. Оборудование предназначено для повышения защищенности боевых машин в случае попадания снаряда.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории военного городка при попытке реализации более тридцати элементов динамической защиты за одиннадцать тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги