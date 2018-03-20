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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что получил деньги от брата, который живет в оккупированном Крыму. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела. Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не является «подарком»», – отметил он.

Наев подчеркнул, что как законопослушный гражданин указал эти средства в электронной декларации.

«Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским», – заявил он.

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность шантажа со стороны российских властей против себя и своей семьи, Наев заявил: «Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак».

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
ForUm

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