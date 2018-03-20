Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который сообщил о ложном минировании здания МВД Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы «заминировал» одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
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