Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные районы Луганщины.
Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР».
Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.
Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время