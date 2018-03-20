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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные районы Луганщины.

Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР».

Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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