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Киевская милиция второй раз за полгода задержала и выдворила из Украины вора в законе» по прозвищу «Профессор», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские уже знали, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран.

«Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины «вор в законе» организовывал так называемые «сходки» для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом «Профессора» больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По данным главка, в конце года «Профессор» нарушил решение о запрете въезда на территорию нашего государства и под другой фамилией незаконно пересек границу.

Поэтому правоохранители второй раз сопровождали «Профессора» к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, вначале сентября 2017 года оперативники столичной полиции задержали и выдворили в Турцию «вора в законе» по прозвищу «Профессор».
ForUm

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