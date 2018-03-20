За прошедшие сутки в результате обстрела ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении», – говорится в сообщении.
В частности, по данным штаба, из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки.
В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.
На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время