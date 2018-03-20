также в разделеПроисшествия
В Запорожье убили экс-депутата 39
На Одесчине без отопления остались боле 2 тысяч человек 24
В Украине без света остаются 4 населенных пункта 25
В Черновцах произошел масштабный пожар на рынке 82
За три месяца в зоне АТО погибли 12 гражданских 31
В Каменском в зал игровых автоматов бросили гранату, ранены два человека 59
Под Киевом разбилось BMW на еврономерах: погибли 4 человека 87
АТО: Боевики стреляли у Авдеевки, один военный получил боевую травму 30
В Николаеве застрелился летчик-герой АТО 444
Боевики обстреляли позиции сил АТО из гранатометов 27
Взрыв гранаты на КПВВ в Донецкой области унес жизнь пограничника 89
В поезде по пути на Донбасс умер молодой военный 309
Пострадавший на курорте в Грузии украинец – в реанимации 318
В горах Грузии «взбесилась» канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы 185
На Закарпатье неизвестные повредили автомобили на венгерских номерах 46
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, потерь нет 29
В Миргороде от огнестрельного ранения погиб 25-летний военный 91
В ДТП на Буковине погибли четыре женщины 60

За прошедшие сутки в результате обстрела ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении», – говорится в сообщении.

В частности,  по данным штаба, из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки.

В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги