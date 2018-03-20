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Посольство Украины в Республике Польша осудило манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта  собрались у посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду, сообщает пресс-служба диппредставительства.

«Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы», – подчеркнули в ведомстве.

«В то же время, мы благодарны гражданам Республики Польша, которые в этот день пришли в посольство, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом «За достоинство Ваше и Наше!» – подчеркнули в посольстве.

Украинские дипломатии поблагодарили всех, «кто находит в себе силу и мужество достойно встать на защиту украинско-польского братства и стратегического партнерства против популизма, манипуляций и искусственно разжигаемого антагонизма между нашими народами».

Напомним, 19 марта польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

 
ForUm

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