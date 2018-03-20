Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Событие в своем Facebook описал один из ее участников польский депутат Роберт Винницки от ультранационалистической партии «Движение народовое», которая представлена ​​в польском Сейме всего одним депутатом, сообщает «Европейская правда».

По его словам, националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Кроме «Движения народового» к ней присоединились представители националистических организаций «Национально-радикальный лагерь» и «Всепольская молодежь».

Винницки называет марш во Львове неонацистским и утверждает, что он был проведен в честь «ответственного за геноцид на Волыни» Романа Шухевича.

Во время акции звучали лозунги «Бандеровцы - убийцы», «Шухевич - преступник» и «Стыд за Украину». Манифестаты призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

В конце националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Напомним, 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 в бою с карательным отрядом советских спецслужб. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами.