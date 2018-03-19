также в разделеПолитика
Представление на Савченко: Луценко обещает «шокирующее» видео 32
Климкин заявляет, что не предлагал вводить санкции против Шредера 18
Макрон вместо поздравлений напомнил Путину об Украине 45
ЕС не признает российские «выборы» в Крыму 42
Чубаров: Крымские татары проигнорировали «выборы» в Крыму 84
Президент предлагает депутатам изменить закон о гражданстве 293
Нардепов могут обязать сдавать оружие на входе в ВР уже с 21 марта 30
Комитет ВР рассмотрит представление на Савченко 21 марта 71
Депутатам хотят запретить ходить в Раду с оружием 40
После инцидента с Савченко в Раде усилили меры безопасности 50
Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о валюте 120
Украина передала ЕС список из 140 лиц, причастных к «выборам» в Крыму 63
Порошенко призвал ужесточить санкции против РФ за «выборы» в Крыму 77
Порошенко о результатах выборов РФ в Крыму: «филькина грамота» 89
Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера 141
Германию призвали запретить «вояжи политических авантюристов» в Крым 38
Климкин позвал в Киев высланных из РФ британских дипломатов 88
Франция и Норвегия не признают выборы РФ в Крыму 174

Евросоюз должен возглавить международные переговоры о деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер.

Он отметил, что вопрос конфликта на Донбассе и аннексии Крыма надо решать тремя путями, сообщает УНИАН.

«Первый – следует решительно рассмотреть предложение о размещении там миротворческой миссии ООН, включая российско-украинскую границу... Второе - ЕС должен сделать свое амбициозное предложение относительно своей роли в разрешении конфликта, который, в частности, может означать назначение специального политического посланника ЕС в вопросе войны на Донбассе. И последний пункт. Ситуация в Крыму требует возможного создания международного формата переговоров для достижения деоккупации украинского полуострова», – заявил Макалистер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги