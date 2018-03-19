Евросоюз должен возглавить международные переговоры о деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер.



Он отметил, что вопрос конфликта на Донбассе и аннексии Крыма надо решать тремя путями, сообщает УНИАН.

«Первый – следует решительно рассмотреть предложение о размещении там миротворческой миссии ООН, включая российско-украинскую границу... Второе - ЕС должен сделать свое амбициозное предложение относительно своей роли в разрешении конфликта, который, в частности, может означать назначение специального политического посланника ЕС в вопросе войны на Донбассе. И последний пункт. Ситуация в Крыму требует возможного создания международного формата переговоров для достижения деоккупации украинского полуострова», – заявил Макалистер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.