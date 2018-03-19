также в разделеПроисшествия
За три месяца в зоне АТО погибли 12 гражданских 18
В Каменском в зал игровых автоматов бросили гранату, ранены два человека 35
Под Киевом разбилось BMW на еврономерах: погибли 4 человека 84
АТО: Боевики стреляли у Авдеевки, один военный получил боевую травму 30
В Николаеве застрелился летчик-герой АТО 425
Боевики обстреляли позиции сил АТО из гранатометов 27
Взрыв гранаты на КПВВ в Донецкой области унес жизнь пограничника 88
В поезде по пути на Донбасс умер молодой военный 305
Пострадавший на курорте в Грузии украинец – в реанимации 317
В горах Грузии «взбесилась» канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы 183
На Закарпатье неизвестные повредили автомобили на венгерских номерах 46
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, потерь нет 28
В Миргороде от огнестрельного ранения погиб 25-летний военный 90
В ДТП на Буковине погибли четыре женщины 58
На Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих соратников 46
Вандалы «облюбовали» памятник УПА в Харькове 75
На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме 109
Взрыв возле польского Мемориала орлят признали хулиганством 45

Сегодня, 19 марта, в Черновцах произошел пожар на Калиновском рынке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании территории рынка (в секторе продажи ковров) поступило в 13:39.

Пожар возник на площади около 1000 м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 14:55, а в 19:05 - ликвидирован. К тушению привлекались 23 единиц техники и 66 человек личного состава ГосЧС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги