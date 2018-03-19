Сегодня, 19 марта, в Черновцах произошел пожар на Калиновском рынке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о возгорании территории рынка (в секторе продажи ковров) поступило в 13:39.
Пожар возник на площади около 1000 м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Пожар локализован в 14:55, а в 19:05 - ликвидирован. К тушению привлекались 23 единиц техники и 66 человек личного состава ГосЧС.
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