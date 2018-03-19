Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным обсудил ряд актуальных вопросов, в том числе заявил о твердой поддержке Парижа восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Разговор состоялся на следующий день после выборов в РФ, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В то же время в отчете отсутствует информация о традиционных поздравлениях президента Франции.

Макрон обратился к Путину с пожеланиями народу России политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны, сообщает «Новое время».

Он напомнил о своей преданности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

В отношении Сирии французский президент выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Африне и Восточной части Гуты и призвал Россию сделать все возможное для прекращения боевых действий и потерь среди гражданского населения.

Президент республики напомнил, что Франция "остается твердо приверженной полному восстановлению суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ" и скорейшего выполнения минских соглашений.

Кроме того, Макрон призвал российские власти прояснить ситуацию, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери (Великобритания), а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия

Французский лидер сообщил российского президенту о мерах, направленных на обеспечение безопасности своих сограждан из-за отравления Сергея Скрипаля.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Франция, Норвегия также не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.

