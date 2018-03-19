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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора.

Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, месте проживания владельца сотрудники СБ Украины обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации «ЛНР» и сотрудничество с ФСБ РФ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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