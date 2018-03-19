Среди более 120 дел, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается судьями по существу. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

В около 50 производствах не произошло даже подготовительного заседания, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года.

Например, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днипра, очередное подготовительное заседание назначено на 22 марта 2018 года. За почти 13 месяцев с момента направления обвинительного акта (30.01.2017) была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

Впервые с мая прошлого года в так называемом «газовом деле» по обвинению восьми человек в конце февраля состоялось подготовительное заседание. Однако судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах пресечения. Следующее заседание назначили за месяц – на 28 марта 2018 года.

«О неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта на назначенном заседании в феврале 2018 коллегия взяла самоотвод», - заявили в НАБУ.

Учитывая на такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров.

НАБУ опубликовало обновленный «антирейтинг» дел в судах.