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В подъезде дома на ул. Приречная в Киеве произошел взрыв, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.
ForUm

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