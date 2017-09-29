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Председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сообщил, что его избрали не просто членом, а главой совета директоров «Роснефти».

«Прежде всего, я действительно очень рад, что меня избрали не только членом совета директоров, но также в качестве председателя», — сказал Шредер, передает РИА Новости.

Напомним, генсек баварской партии ХСС Андреас Шоер раскритиковал выдвижение Герхарда Шредера на должность независимого директора российской компании «Роснефть», которая находится под действием европейских санкций
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