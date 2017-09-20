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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России.

Об этом он заявил в интервью журналу Stern, выдержки из которого опубликованы на сайте издания, сообщает Европейская правда.

Герхард Шредер предостерег перед возможным риском «отчуждения» между Россией и Германией.

«Из-за нашей общей истории многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций», - сказал он.

По его словам, «Крым был частью России с 18 века».

«Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны», - заявил Шредер.

Он добавил, что в отношениях с Россией Германии «не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России».

В разговоре Шредер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что они – друзья.

Напомним, ранее в ФРГ Шредера назвали «российским наемником».

 
ForUm

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