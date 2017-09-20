Экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России.
Об этом он заявил в интервью журналу Stern, выдержки из которого опубликованы на сайте издания, сообщает Европейская правда.
Герхард Шредер предостерег перед возможным риском «отчуждения» между Россией и Германией.
«Из-за нашей общей истории многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций», - сказал он.
По его словам, «Крым был частью России с 18 века».
«Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны», - заявил Шредер.
Он добавил, что в отношениях с Россией Германии «не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России».
В разговоре Шредер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что они – друзья.
Напомним, ранее в ФРГ Шредера назвали «российским наемником».
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