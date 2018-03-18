В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24», передает Интерфакс.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было ни запатентовано или «использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода».

«Это ключевая вещь: никогда ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялась», - заявила Захарова.

Она отметила, что «это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вещество проистекает из лабораторий США и Великобритании.

«А в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов», - отметил Шульгин.

Он также обратил внимание на то, что идентификация препарата, «который якобы нашли на месте покушения на отца и дочь Скрипалей, проводилась в лаборатории министерства обороны Великобритании, в городе Порт-Даун».

Захарова также уточнила, что российские дипломаты до сих пор не получили консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь экс-офицера ГРУ является гражданкой РФ.

«Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит», - добавила она.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.