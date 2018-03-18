Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории возле генерального консульства России в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба областного главка.
«Сегодня в 08:10 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована», - сообщили в полиции.
На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории.
На этой территории расположено здание генконсульства РФ.
Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.
Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.
К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время