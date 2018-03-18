Полиция продолжает поиск взрывных устройств на территории возле генерального консульства России в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

«Сегодня в 08:10 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована», - сообщили в полиции.

На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории.

На этой территории расположено здание генконсульства РФ.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.