Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ в Киеве трех россиян (двух мужчин и женщину), желавших проголосовать на выборах.

Об этом сообщает Украинская правда.

С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическими решетками проезд на участке Воздухофлотского проспекта к посольству.

Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

Возле здания также присутствуют представители Нацкорпуса, Нацдружин, ВО «Свобода», «Правого сектора», ВОО «Сокол».

Националисты блокируют входы и подъезды к посольству.

Они поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, «ватника» в ватных сапогах и «памятник Путину».

Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев.

ВО «Свобода» также поставила импровизированный «избирательный участок» - палатку с гербом России, у которого лежит лопата с блином. «Это для тех, кто хочет проголосовать», - объясняют в палатке.

Конфликтов пока не было зафиксировано.

В то же время, как сообщает посольство РФ в Украине в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.

«В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт», - отметили в посольстве.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.