также в разделеСтолица
Активисты «Руху нових сил» разбирают металлические конструкции на Майдане 64
В Киеве из-за выборов РФ изменили маршруты общественного транспорта 41
В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины 46
Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира 42
Задержана мошенница, присвоившая 250 миллионов «Укргазбанка» 72
На улицы Киева вышли усиленные наряды полиции 151
Стихия в Киеве: Понедельник могут объявить выходным 116
Пьяный донеччанин «заминировал» Верховную Раду 35
Киев сегодня вечером закрывает въезд грузовикам 60
На пороге киевского ресторана мужчина вонзил себе в шею нож 88
Столичных маршрутчиков обязали установить оборудование для е-билета 49
В Киевсовете не исключают введения моратория на переименование улиц 50
Киевские дороги начали латать по новым технологиям 44
СМИ: В Киеве ограбили квартиру зама Климкина 55
СМИ: В Киеве мужчина бросил взрывчатку в полицейских 53
В Киевсовете хотят отменить переход на летнее время 90
Завтра в Киеве ограничат работу трех станций метро 42
Бизнесмену, открывшему стрельбу в магазине на Подоле, грозит до 7 лет тюрьмы 52

Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ в Киеве трех россиян (двух мужчин и женщину), желавших проголосовать на выборах.

Об этом сообщает Украинская правда.

С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическими решетками проезд на участке Воздухофлотского проспекта к посольству.

Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

Возле здания также присутствуют представители Нацкорпуса, Нацдружин, ВО «Свобода», «Правого сектора», ВОО «Сокол».

Националисты блокируют входы и подъезды к посольству.

Они поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, «ватника» в ватных сапогах и «памятник Путину».

Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев.

ВО «Свобода» также поставила импровизированный «избирательный участок» - палатку с гербом России, у которого лежит лопата с блином. «Это для тех, кто хочет проголосовать», - объясняют в палатке.

Конфликтов пока не было зафиксировано.

В то же время, как сообщает посольство РФ в Украине в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.

«В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт», - отметили в посольстве.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.  

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

81
Теги