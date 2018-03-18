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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.

Путин не стал изменять сложившейся традиции: как и на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151, сообщает Интерфакс.

Путин прибыл на участок около 09:30. Так рано на избирательный участок он еще не приезжал.
ForUm

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