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В субботу, 17 марта, вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.

По данным Госпогранслужбы, в результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена ​​первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую больницу.

«К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого – средней тяжести», - сообщили в ведомстве.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

 
ForUm

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