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Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на второй пятилетний срок. За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, передает Радио Свобода.

Лидер Компартии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР.

 

Ранее на этой неделе в Китае были одобрены поправки в Конституцию, согласно которым отменено ограничение в два срока пребывания в должности председателя КНР – таким образом, парламент разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок.

Эта поправка отменила систему, которую ввел бывший китайский лидер Дэн Сяопин в 1982 году, направленную на предотвращение возвращению излишеств диктатуры протяжении всей жизни.

Си Цзиньпин принял власть 2012 года, его рассматривают как самого влиятельного лидера Китая за десятилетие. В октябре прошлого года Компартия утвердила его председателем КНР на второй пятилетний срок.
ForUm

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