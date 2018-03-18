Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность сотрудника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора.

По данным СБУ, в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуация в государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.

По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.

С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно вернули на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.