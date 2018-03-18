Впервые на Чемпионате мира по футболу летом 2018 будет применен видеопомощник арбитра (Video Assistant Referee, VAR). Соответствующее решение принял исполком ФИФА, сообщает DW.

«Теперь важно, чтобы команды рефери так были вышколены, чтобы гарантировать четкую коммуникацию и безупречное воплощение (новых правил, - ред.). Это нам пообещал президент ФИФА», - написал член исполкома и председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Ґриндель (Reinhard Grindel) в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Das <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFA</a>-Council hat für den Einsatz des <a href="https://twitter.com/hashtag/Videoassistenten?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Videoassistenten</a> bei der WM 2018 gestimmt. Wichtig ist nun, dass die <a href="https://twitter.com/hashtag/Schiedsrichter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Schiedsrichter</a>-Teams so geschult werden, dass eine klare Kommunikation und eine reibungslose Umsetzung gewährleistet sind. Das hat uns der FIFA-Präsident zugesichert.</p>— Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) <a href="https://twitter.com/DFB_Praesident/status/974729767990845440?ref_src=twsrc%5Etfw">16 марта 2018 г.</a></blockquote>

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Двумя неделями ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что сейчас технология VAR «не является совершенной». 18 месяцев тестирований во время различных соревнований, в том числе и в России, где пройдет чемпионат 2018 года, показали слабости системы, в частности медлительность при фиксации гола.

Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board, IFAB), который определяет и регулирует правила футбола, на заседании в Цюрихе в субботу, 3 марта, принял решение о включении видеоповтора в правила игры. На национальном уровне федерации и лиги сами принимают решение об использовании системы видеоповторов, которая является достаточно дорогой и технологически сложной. Начиная с этого сезона, систему используют и в немецкой Бундеслиге, хотя она критикуется многими болельщиками.

Напомним, в 2014 году ФИФА начала использовать технологию фиксации взятия ворот. Тогда арбитры получали сигнал «да/нет» на свои портативные устройства - ряд камер определял, пересек ли мяч линию.