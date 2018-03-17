Гражданин Украины, пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает Радио Свобода.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.

«Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут», - сообщил врач.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.

Министерство внутренних дел Грузии и управления развития курортов Министерства экономики страны заявляло о восьми пострадавших, в которых в основном переломы и ушибы. В то же время Эка Набашвили, вице-президент горнолыжного курорта рассказал о 10 пострадавших.

Среди причин аварии рассматривают отключения электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.