также в разделеПроисшествия
В горах Грузии «взбесилась» канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы 146
На Закарпатье неизвестные повредили автомобили на венгерских номерах 39
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, потерь нет 26
В Миргороде от огнестрельного ранения погиб 25-летний военный 79
В ДТП на Буковине погибли четыре женщины 51
На Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих соратников 35
Вандалы «облюбовали» памятник УПА в Харькове 54
На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме 67
Взрыв возле польского Мемориала орлят признали хулиганством 36
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, травмирован 1 военный 27
Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв 74
Автобус с сотрудниками ДФС снова обстреляли 55
В Павлограде школьник зарезал отца с 4-летним сыном 244
ОБСЕ рассказала подробности взрыва в Донецке 142
Пожар на «Широком Лане» унес жизнь военного, еще 7 пострадали 112
Сутки в АТО: Боевики совершили 5 обстрелов, ранены двое военных 42
В результате драки гражданских с военными погиб 19-летний парень 110
Разборки «ЛНР» и «ДНР»: Взрыв в Донецке унес жизни двух людей, 6 ранены 119

Гражданин Украины, пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает Радио Свобода.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.

«Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут», - сообщил врач.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.

Министерство внутренних дел Грузии и управления развития курортов Министерства экономики страны заявляло о восьми пострадавших, в которых в основном переломы и ушибы. В то же время Эка Набашвили, вице-президент горнолыжного курорта рассказал о 10 пострадавших.

Среди причин аварии рассматривают отключения электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги