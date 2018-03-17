также в разделеПолитика
Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму 8
Москва обвинила Киев во вмешательстве в дела России 40
Венгрия осуждает провокацию против венгров на Закарпатье 43
Порошенко хочет закрепить в Конституции стремление Украины в НАТО 34
Порошенко о деле Скрипаля: Украина солидарна с народом Великобритании 52
Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования в зоне АТО 60
«Я вам не вицеголовиха»: Геращенко осадила Ляшко в Раде 156
ГПУ хочет допросить Савченко о снайперах в «Украине» 70
Порошенко приехал в прифронтовые села на Луганщине 89
Климкин о деле Скрипаля: РФ готова применять химический терроризм 57
Одесский Областной совет проигнорировал губернатора Степанова 117
МИД: Венгрия вплотную приблизилась к красной линии 155
Климкин: РФ фактически ведет Третью мировую войну 65
Стало известно, кто станет нардепами вместо Денисовой и Пацкана 44
Савченко готова бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины 138
Денисова «забыла» задекларировать машину и квартиру 78
РФ откроет в Украине 4 избирательных участка на выборы президента 83
Саакашвили пожаловался в ЕСПЧ на жестокое обращение во время выдворения из Украины 54

Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

Об этом сообщает Укринформ.

«Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе», - отмечается в документе.

Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

«Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН», - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

В обращении также подчеркивается необходимость не допустить «действий, которые бы могли стимулировать органы власти и оккупационную администрацию РФ к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории». При этом документ содержит призыв «применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации РФ» в случае проведения незаконного голосования.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов на аннексированнмо полуострове.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги