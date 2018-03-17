Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

Об этом сообщает Укринформ.

«Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе», - отмечается в документе.

Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

«Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН», - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

В обращении также подчеркивается необходимость не допустить «действий, которые бы могли стимулировать органы власти и оккупационную администрацию РФ к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории». При этом документ содержит призыв «применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации РФ» в случае проведения незаконного голосования.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов на аннексированнмо полуострове.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.