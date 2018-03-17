Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Washington Examiner.



«Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода «Северный поток-2». Мы выступаем против «Северного потока-2» и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа, — ред.) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода», — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, передает РИА Новости.

Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России».

Авторы обращения призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.



Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.