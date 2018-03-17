Националисты берут под охрану Мемориал польских воинов и могилы сечевых стрельцов во Львове. Об этом говорится в заявлении Национального корпуса.

«13 марта во Львове произошел акт вандализма: неизвестные осквернили Мемориал польских воинов, которые были похоронены на украинской земле сто лет назад. Взрыв, целью которого была международная провокация, совершили по-воровски – ночью. Понятно, что путинские стратеги изо всех сил пытаются спровоцировать полномасштабную войну между дружественными народами Украины, Польши, Венгрии и Румынии», - отметили в политсиле.

Провокации ежедневно происходят во Львове, Ужгороде, Берегово, Черновцах и других городах.

«Украинские националисты сегодня – это силы, которые помнят совместные победы над врагом и уважают трагические моменты каждого народа Европы. Мы стремимся объединить наши усилия вокруг мощного и крупного совместного будущего Восточной Европы. Для этого мы сделаем все возможное, чтобы не допустить каких-либо провокаций кремлевской сволочи. Мы берем под свою защиту как Мемориал польских воинов, так и могилы сечевых стрельцов во Львове», - заявили в Нацкорпусе.

Напомним, 13 марта около 22:00 неустановленное лицо забросило на клумбу на Лычаковском кладбище возле польского захоронения – мемориала «Львовские орлята» предмет, который взорвался, предположительно – гранату РГД-5. Пострадавших нет, сооружения мемориала повреждений не получили. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Исполнителем акта вандализма вблизи мемориала «Львовские орлята» на Лычаковском кладбище во Львове могут быть лица разной национальности, но заказчик один – Россия, сичтает вице-маршалок Сейма, председатель фракции правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в Сейме Ришард Терлецкий.