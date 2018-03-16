Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Верховной Раде позволил себе сексистские высказывания в адрес женщин-парламентариев, назвав вице-спикера Ирину Геращенко «вицеголовихой».

Конфликтная ситуация возникла на утреннем заседании, когда члены Радикальной партии перекрикивали выступления других депутатов, сообщает Украинская правда.

«Спокойно выступить сегодня могли только представители 1 фракции. Это не прилично, когда перекрикиваются и закрикиваются другие выступающие. Все депутаты равны. Сейчас право на реплику. Хотя я не хочу ее давать. У вас, коллеги, есть выбор – оставаться людьми или хамами», - сказала Геращенко.

На это Ляшко попросил не читать его фракции «мораль».

«Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их и мораль читайте им, а не нам», - сказал Ляшко .

Геращенко в свою очередь призвала женщин-парламентариев написать обращение к Ляшко, чтобы он не позволял себе сексизма.

«Ляшко... сегодня в течение только часа присутствующих женщин-депутаток назвал «вицеголовиха», «актриса» и другими унизительными абсолютно вещами. Это сексизм. Это сексизм, который вы себе не позволяете к вашим коллегам. Я вам не «вицеголовиха». Я заместитель первый председателя ВР. И не унижайте украинский парламент», - подытожила Геращенко.