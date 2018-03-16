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На столичном Подоле обнаружили мужчину с ножевыми ранениями шеи, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия.

Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Правоохранители установили его личность, это – житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – самоубийство. Причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

 
ForUm

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