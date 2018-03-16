В столице правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Верховной Рады, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

При общении с правоохранителями задержанный признался, что не собирался совершать преступление, а лишь хотел предоставить компетентным органам известную ему информацию. Правдивость слов правонарушителя проверяют следователи, начали уголовное производство.

«В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели», – отметили в главке.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

«Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией», - отметил Дуброва.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.