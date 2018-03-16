Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов Президента Российской Федерации на территории Крыма, сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что производство открыто по результатам рассмотрения официального обращения КИУ.

Сведения в ЕРДР внесены 13.02.18 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

В своем обращении КИУ отмечал, что в действиях лиц, содействующих организации избирательного процесса на территории АР Крым и городе Севастополе, содержатся признаки государственной измены. В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018.

Прокуратурой установлено, что представители органов власти и оккупационной администрации РФ в нарушение Конституции и законов Украины, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины №68/262 и других международно-правовых актов, организуют подготовку к проведению выборов президента РФ на временно оккупированной территории полуострова Крым.

На временно оккупированной территории АР Крым незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, в городе Севастополь 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковая избирательная комиссия.

В общем к выборам привлечено более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий.

Напомним, ранее Прокуратура Автономной Республики Крым предупредила, что в случае участия граждан Украины в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена».

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не признает фейковые выборы президента РФ в оккупированном Крыму и введет санкции против их организаторов.