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Украина не признает фейковые выборы президента РФ в оккупированном Крыму и введет санкции против их организаторов.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщает Укринформ.

«Я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях, потому что и там россияне собираются проводить так называемое голосование. Мы уверены в том, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации незаконного избирательного процесса», - сказал Порошенко.

Он также призвал международное сообщество к аналогичным действиям в ответ на незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее Порошенко призвал мир не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму и не восстанавливать полномочия РФ в ПАСЕ. 

Прокуратура Автономной Республики Крым предупредила, что в случае участия граждан Украины в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена».

 
ForUm

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