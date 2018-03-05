также в разделеОбщество
Во Львове прошло факельное шествие под антипольскими лозунгами 12
Климкин о поджогах в Ужгороде: повсюду торчат российские уши 11
Бойцы АТО задержали боевика «ДНР» с российским паспортом 30
НАБУ проверит выигрыш Ляшко в лотерею 24
Прокуратура Одессы взяла на прицел таможенника Халковского 23
Москаль о поджоге ОВКЗ: Причастны бойцы АТО, организатор – из Приднестровья 97
Днипро не пошло «на поводу у идиотов» и оставило каникулы до 12 марта 63
Полиция раскрыла нападения на Общество венгров в Ужгороде 103
На Донбассе вступило в силу очередное перемирие 35
Штаб: Боевики планируют провокации в канун «весеннего» перемирия 86
В зоне АТО нашли запрещенную российскую мину 57
Активисты приехали «в гости» к Крысину 56
Порошенко утвердил секретные положения о спецназе ВСУ 70
Сегодня сильные метели ожидаются на севере и западе Украины 146
Покушение на главу ГПЗК: Один из подозреваемых внес залог и пропал 65
МВД: Задержанные на коленях – это не унижение 122
За сутки в зоне АТО 8 обстрелов, пострадавших нет 20
НАБУ завершило расследование дела главы Госаудита 39

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает, что в случае участия граждан Украины в организации проведения российских выборов в аннексированном  Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена».

Об этом в комментарии Крим.Реалии рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

«Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление», - сообщил Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента России в аннексированном Крыму.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированом Крыму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги