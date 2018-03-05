Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает, что в случае участия граждан Украины в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена».

Об этом в комментарии Крим.Реалии рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

«Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление», - сообщил Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента России в аннексированном Крыму.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированом Крыму.