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Новоназначенный глава Национального банка Украины Яков Смолий не планирует существенных кадровых перестановок в правлении НБУ.

«В моих планах не предусмотрено изменение структуры правления, за исключением одной должности, которая освободилась», - сказал Смолий журналистам, уточняя, что речь идет об его заместителе, курирующем расчеты и денежное обращение, информационные технологии, сообщает УНИАН.

Также Смолий сообщил, что информация о назначении его первого заместителя будет обнародована в ближайшее время.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.
ForUm

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