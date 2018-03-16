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МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.  К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.

Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине. 

Там он заявил, что подписал указ, которым назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения в адрес Путина. 

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что «химическая атака» в Великобритании является посягательством на суверенитет этого государства.

Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Народного депутата Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец».

Защита лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на действия органов государственной власти Украины относительно политика в части нарушения прав человека.

Нервно-паралитический газ, которым был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

Следствию известно о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал шестое «золото» на Паралимпийских играх в Пхенчхане

Правительство поручило ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в Национальный классификатор «Классификация видов экономической деятельности» (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

Кабинет Министров Украины готовит решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета.

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги пострадали десять человек, из них двое украинцев.
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