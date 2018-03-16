В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги пострадали десять человек, из них двое украинцев.

На видео, которое распространил телеканал Rustavi 2, видно, что кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки, сообщает «Новое Время».

В компании развития горных курортов сообщили, что канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении.

По предварительным данным, на линии упало напряжение.

Причины и все обстоятельства инцидента выясняет Министерство внутренних дел Грузии.

Как сообщает Rustavi 2 со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, в результате аварии пострадали десять человек, из них двое украинцев.

Также среди пострадавших есть четверо граждан Российской Федерации и гражданка Швеции, она оказалась беременной.

Как сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко, в результате аварии в клинику экстренной помощи были доставлены семь человек.

По его словам, травмы пяти туристов не очень серьезные.

Больше других пострадал один турист из Украины, у него открытый перелом руки и травмы, однако он не нуждается в дополнительной интенсивной терапии. О состоянии второго украинца не сообщается.

Также пострадала беременная туристка из Швеции, она жалуется на боли в пояснице. Ее могут перевести в другую клинику.