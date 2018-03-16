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В результате падения конструкции железобетонного пешеходного моста на заполненную автостраду на юге американского штата Флорида погибли по меньшей мере шесть человек.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на AP, полиция Майами-Дейд заявила, что количество жертв в результате падения моста возросло до шести, поиск продолжается.

Напомним, 15 марта в Майами, штата Флорида, обрушился пешеходный мост. Трагедия произошла рядом с кампусом Международного университета Флориды. Пешеходный мост длиной 53 метра соединял университет с городком Свитуотэр. По данным CNN, под завалами застряли 5-6 автомобилей. Отметим, что мост официально открыли только в прошлую субботу, 10 марта.

Под обломками в момент падения оказались по меньшей мере восемь автомобилей. Десять человек уже доставлены в больницы.

 
ForUm

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